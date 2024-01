Stand: 28.01.2024 06:40 Uhr Dabel: Unbekannter fährt 75-Jährigen an und fährt weiter

Nach einem schweren Unfall in Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei Zeugen, die wichtige Hinweise geben können. Am Sonnabendmorgen hat ein Unbekannter in Dabel im Dunkeln einen 75-jährigen Mann mit einem Fahrzeug angefahren und den schwer Verletzten an der Unfallstelle zurückgelassen. Das Opfer liegt derzeit im Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig. Zum Unfallverursacher liegen bisher keine Erkenntnisse vor.

