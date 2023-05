Stand: 16.05.2023 19:31 Uhr DDR-Nachrichtensprecher Klaus Feldmann mit 87 Jahren gestorben

Der Journalist Klaus Feldmann, der viele Jahre lang Nachrichtensprecher im DDR-Fernsehen war, ist tot. Er starb am Montag im Alter von 87 Jahren nach langer Krankheit zu Hause in Berlin. Das teilte eine Sprecherin des Eulenspiegel-Verlags am Dienstagabend mit. Von 1961 bis 1989 war Feldmann Sprecher der "Aktuellen Kamera". In der Wendezeit beendete Feldmann seine Arbeit. Später veröffentlichte er außerdem mehrere Bücher. Die Leser der DDR-Programmzeitschrift "FF dabei" wählten den Sprecher 14-Mal zum DDR-Fernsehliebling.

