Crivitz: Lkw-Fahrer schließt sich bei Kontrolle in Fahrerkabine ein

Ein Lastwagenfahrer hat sich in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in seiner Fahrerkabine eingeschlossen, um sich vor einer Blutprobenentnahme zu drücken. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamten vorher bei einer Kontrolle den Verdacht gewonnen, der 41-Jährige habe Drogen genommen. Als der Mann sich weigerte, die Türen zu öffnen, zerschlugen die Polizisten den Angaben zufolge die Seitenscheibe des Beifahrerfensters und setzten Reizgas ein. Daraufhin stieg der Fahrer aus. Er wurde gefesselt und in ein Krankenhaus gebracht.

