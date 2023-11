Corona in MV: Infektionszahlen steigen deutlich Stand: 02.11.2023 13:18 Uhr In der aktuellen Erkältungssaison sind in Mecklenburg-Vorpommern wieder viele Menschen an Covid-19 erkrankt. Experten sehen trotzdem keinen Grund zur Sorge.

von Jürn-Jakob Gericke

Die berühmt-berüchtigten zwei Striche auf Corona-Selbtests sind in Mecklenburg-Vorpommern gerade oft zu sehen. Laut Daten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales ist die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Zum Beginn des Monats sind 555 Fälle bestätigt. Das Intensivregister "DIVI" des Robert Koch-Instituts zeigt zudem, dass landesweit derzeit 17 Menschen nach einer Corona-Infektion auf Intensivstationen behandelt werden.

Hohe Dunkelziffer bei Infektionen

Viele weitere Fälle werden dagegen nicht registriert. Der Greifswalder Bioinformatiker Lars Kaderali, der in Corona-Fragen schon die Bundesregierung beraten hatte, sagte im Interview bei NDR MV LIVE, er gehe von einer hohen Dunkelziffer aus. In Arztpraxen werde trotz Symptomen oft kein PCR-Abstrich gemacht. Aussagekräftige Daten liefere unter anderem eine regelmäßige Abwasseruntersuchung in Rostock. Die dort gemessenen Werte werden für das ganze Land hochgerechnet. Auch dabei zeige sich, dass die Zahl der Corona-Infektionen deutlich ansteigt. Kaderali zufolge ist die Infektionslage auf einem ähnlichen Niveau wie im vergangenen Jahr.

Maskenpflicht in Klinik-Bereichen

Die Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern treffen unterschiedliche Maßnahmen. In den Helios-Kliniken in Schwerin und Stralsund gilt eine Maskenpflicht nur auf Intensivstationen. Im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg ist das Tragen von FFP2-Masken eine freiwillige Maßnahme. An der Universitätsmedizin Greifswald werden höhere Vorsichtsmaßnahmen in den Bereichen getroffen, in denen immunschwache Personen behandelt werden. Außerhalb medizinischer Einrichtungen sieht der Bioinformatiker Kaderali derzeit keinen Grund für besondere Corona-Maßnahmen. Wer Symptome habe, solle zu Hause bleiben. Für Ältere werde noch eine Corona-Impfung zur Auffrischung empfohlen.

