Corona-Regeln in MV: Was bedeutet die landesweite Warnstufe "Rot"?

Nach einem Übergangstag treten am fünften Tag verschärfte Maßnahmen für ganz Mecklenburg-Vorpommern inkraft. Auch Kontaktbeschränkungen gehören dazu: Es dürfen sich dann maximal fünf Personen aus zwei Haushalten in Innenbereichen treffen. In Außenbereichen können sich maximal zehn Personen unabhängig von der Anzahl der Haushalte treffen. Allerdings werden Geimpfte, Genesene und Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet.