Containerhafen Swinemünde: Initiative klagt gegen Bauvorhaben Stand: 24.03.2025 08:27 Uhr Nachdem ein Widerspruch der Bürgerinitiative "Lebensraum Vorpommern" gescheitert ist, hat sie Klage vor dem polnischen Verwaltungsgericht eingereicht. Unterstützt wird sie dabei von der Gemeinde Heringsdorf.

Die Usedomer Bürgerinitiave "Lebensraum Vorpommern" kritisiert, dass Polen in Swinemünde einen Tiefwasser-Containerhafen mit bis zu acht Bohrtürmen für die Gasförderung im sensiblen NATURA 2000 Schutzgebiet errichten will. Aus ihrer Sicht wurden bei der Umweltverträglichkeitsprüfung die Auswirkungen auf der deutschen Seite nicht genug untersucht. Wie die Initiative mitteilte, habe sie deswegen Klage gegen den Umweltbescheid vor dem polnischen Verwaltungsgericht in Warschau erhoben.

Initiative: Signal für Umweltschutz

Der Bescheid sei in einigen Teilen nachgebessert worden, allerdings nicht in den von der Initiative am stärksten kritisierten Aspekten. Dazu gehöre das Ausklammern der seeseitigen Einflüsse durch das Terminal und der Zufahrt, der Störfallbetrieb, die Munitionsbelastung sowie die militärische Nutzung. "Vor dem Hintergrund einer weiteren drohenden Zerstörung unserer Küstenlandschaft durch eine mögliche Gasförderung vor Wollin wollen wir ein starkes Signal für den Umweltschutz in den ökologisch so sensiblen Küstengewässern der Ostsee setzen", teilt die Bürgerinitiative mit.

Heringsdorf: Sorge um Tourismus

Auch die Gemeinde Heringsdorf sorgt sich um die Touristen und Badeurlauber. Denn größere Havarien von Öl- und LNG-Tankern und Türme, die giftiges Sauergas und Ölgemische fördern, würde die gesamte Vorpommersche Bucht in eine Kloake verwandeln. Dieses flache Küstengewässer mit seinem sehr geringen Wasseraustausch würde diese Katastrophe nicht überleben, heißt es von der Gemeinde.

Gemeinde nicht klageberechtigt

Gegen die Genehmigung der Umweltverträglichkeitsprüfung wollte die Gemeinde Heringsdorf eigentlich selbst klagen. Anders als die Bürgerinitiative ist sie nach polnischem Recht jedoch nicht klageberechtigt. Deshalb unterstützt Heringsdorf die Initiative vor dem polnischen Verwaltungsgericht in Warschau.

Weitere Informationen Heringsdorfer klagen gegen geplanten Containerhafen in Swinemünde Polen plant in Swinemünde einen Containerhafen für bis zu 400 Meter lange Schiffe. Dagegen regt sich Widerstand auf Usedom. mehr Umstrittener Containerhafen auf Usedom genehmigt Das Projekt auf der Wolliner Seite von Swinemünde hat die endgültige umweltrechtliche Genehmigung bekommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 24.03.2025 | 07:30 Uhr