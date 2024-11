Christian Bartelt zum Spitzenkandidat der FDP MV gewählt Stand: 30.11.2024 13:41 Uhr Auf dem FDP-Landesparteitag in Schwerin ist Christian Bartelt zum Spitzenkandidat der FDP Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl gewählt worden. Er setzte sich schlussendlich gegen Sebastian Adler durch.

Am Sonnabend ist Christian Bartelt zum Spitzenkandidat der FDP Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl gewählt worden. Der 48-Jährige aus Neubrandenburg setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Sebastian Adler durch.

Entscheidung erst im zweiten Wahlgang

Im ersten Wahlgang erhielt Bartelt 58 Stimmen und Adler 57 Stimmen. Durch zwei Enthaltungen verfehlten beide eine absolute Mehrheit unter den Delegierten. Bartelt ist erst vor gut einem Jahr in den Bundestag als Nachrücker eingezogen. Kritikern in der Landes-FDP galt er als zu leise, zu moderat und zu wenig konfliktfreudig in der Zeit der Ampelkoalition. Sein Gegenkandidat, der Unternehmer Sebastian Adler ist dagegen als klassischer Wirtschaftsliberaler bekannt, der als extrem ehrgeizig gilt und deshalb auch in der eigenen Partei aneckt.

FDP benötigt neuen Generalsekretär

Neben dem Spitzenkandidaten muss auf dem Parteitag nun noch ein neuer Generalsekretär gewählt werden. Der Posten ist seit dem innerparteilichen Streit, bei dem David Wulff zurücktrat, noch unbesetzt. Im Landesvorstand hätten einzelne Personen das Klima derart vergiftet, dass keine konstruktive Arbeit mehr möglich gewesen sei, sagte Wulff damals. Damit soll er Sebastian Adler gemeint haben. Der bewirbt sich auch für den Posten des Generalsekretärs und wird dabei von Rene Domke unterstützt. Auf dem Posten müsste er dann den Bundestagswahlkampf bis Februar organisieren.

"D-Day"-Papier: Domke fordert weitere Aufklärung

FDP-Landeschef Domke gab erst in den vergangenen Tagen bekannt, das "D-Day"-Papier nach eigener Aussage nicht zu kennen. Er fordert nun weitere Aufklärung. Die Begriffe in dem Schreiben der FDP, das genaue Pläne zum Ausstieg aus der Ampel-Regierung enthält, sind martialisch. Es trägt die Überschrift "D-Day Ablaufszenarien und Maßnahmen".

Domke: "Wortwahl unangebracht"

Nach eigener Aussage wusste René Domke, der auch Bundesvorstandsmitglied ist, nichts von dem Papier. Er kritisiert die Wortwahl im NDR Interview als "unangebracht" und "zu brachial ausgedrückt". Er fordert weitere Aufklärung, wer wann von dem Schreiben wusste.

Zwei Rücktritte nach Veröffentlichung

Zunächst hatte die FDP das "D-Day"-Papier bestritten, am Donnerstag veröffentlichte die Partei das interne Schreiben selbst. Als Konsequenz traten der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sowie Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann am Freitag zurück.

