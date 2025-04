"Car-Freitag" in MV: Tuning-Szene im Visier der Polizei

Stand: 17.04.2025 12:00 Uhr

Wegen Tunern und Auto-Posern wird die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern am Karfreitag verstärkt den Verkehr kontrollieren. Am inoffiziellen Saisonstart der Szene rechnet sie mit mehr Aktivitäten und auch illegalen Rennen.