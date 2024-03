Camper wegen Beleidigung des Virologen Drosten vor Gericht Stand: 12.03.2024 17:10 Uhr Drei Camper müssen sich seit Dienstag vor dem Amtsgericht Waren verantworten. Sie sollen den Virologen Christian Drosten im Sommer 2022 auf einem Zeltplatz massiv beleidigt haben.

Vor dem Amtsgericht Waren hat ein Prozess gegen drei Camper begonnen. Sie sollen im Sommer 2022 den bekannten Virologen Christian Drosten auf einem Zeltplatz bei Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) verbal massiv angegangen haben. Damals sollen Worte wie "Massenmörder" und "Verbrecher" gefallen sein. Die beiden Frauen und der mitangeklagte Mann hätten Drosten vorsätzlich beleidigt und herabgewürdigt, so die Anklage der Staatsanwaltschaft.

Gefragter Experte während der Corona-Pandemie

Der Wissenschaftler war während der Corona-Pandemie für die Medien ein gefragter Gesprächspartner. In Wesenberg machte er allerdings Urlaub auf dem Campingplatz und war auf dem Weg zurück zu seinem Zelt, als er auf die drei Angeklagten traf. Der Angeklagte ist 49 Jahre, eine der Angeklagten 51 Jahre alt. Die zweite Angeklagte nannte vor Gericht ihr Geburtsdatum nicht öffentlich, ist aber jünger. Alle drei schwiegen zu den Vorwürfen.

Fotos von Drosten bei "Telegram" gepostet

Insgesamt geht es in dem Verfahren um neun Straftaten. Dem Mann wird auch versuchte Nötigung vorgeworfen. Er postete laut Anklage von seinem Handy aus auch Fotos von Drosten ohne dessen Einwilligung in eine Gruppe im Internet-Kanal Telegram mit 250 Teilnehmern. Die jüngere Angeklagte hatte Drosten vorgeworfen, er habe Kinder auf dem Gewissen. Der Prozess gegen die Camper wird am nächsten Dienstag fortgesetzt. Dann soll der Virologe vermutlich als Zeuge aussagen.

