CSD in Rostock unter dem Motto "Kein Ort für Queerfeindlichkeit"

CSD ist die Abkürzung für "Christopher Street Day" - ein Gedenk- und Demonstrationstag für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, Transgender, Intersexuelle und Queere (LSBTIQ*). In Deutschland gibt es inzwischen über 80 CSD-Veranstaltungen jährlich. Der CSD geht zurück auf den Aufstand von Homosexuellen in der Christopher Street in New York. Diese wehrten sich im Juni 1969 gegen gewalttätige Razzien der Polizei in Schwulenkneipen. Der Aufstand endete in tagelangen Straßenschlachten.