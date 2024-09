Burg Stargard: Zwei Mehrfamilienhäuser stehen in Flammen Stand: 06.09.2024 14:55 Uhr In Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Vermutlich kam es auf der Terrasse eines Mehrfamilienhauses zu dem Brand. Die Löscharbeiten laufen.

In der Bachstraße in Burg Stargard läuft zur Zeit ein größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei. In einem Mehrfamilienhaus ist vermutlich auf der Terrasse ein Brand ausgebrochen. Die Flammen sind auf das nebenstehende Haus übergesprungen. Aus dem Dachstuhl steigt Qualm auf, der von der Feuerwehr bekämpft wird.

Einsatzort ist weiträumig abgesperrt

Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt, der Einsatzort ist noch weiträumig abgesperrt. Schaulustige werden von der Polizei dazu aufgefordert, die Einsatzkräfte nicht bei der Arbeit zu behindern. Anwohner sollten vorsorglich Fenster und Türen geschlossen halten. Zur Schadenshöhe und zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Wir berichten weiter.

