Stand: 28.06.2024 09:42 Uhr Bützow: Streit zwischen Jugendlichen endet in Schlägerei

In Bützow (Landkreis Rostock) sind am Donnerstagabend zwei deutsche und zwei syrische Jugendliche aufeinander losgegangen. Laut Polizei gab es zunächst einen verbalen Streit mit Drohungen zwischen den 14-, 16- und 18-jährigen Jugendlichen, der dann in eine Schlägerei eskaliert ist. Dabei wurde jeweils ein Jugendlicher der Kontrahenten verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zum Tathergang gibt es bislang unterschiedliche Angaben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

