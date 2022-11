Stand: 29.11.2022 07:37 Uhr Bredenfelde: 55-Jähriger überschlägt sich mit Auto - schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 198 ist ein Autofahrer aus Groß Miltzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Montagabend schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr der 55-Jährige in Richtung Möllenbeck. Kurz vor Bredenfelde kam er dann von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein erster Atemalkoholtest ergab bei ihm knapp 2 Promille. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

