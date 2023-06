Brand im Göldenitzer Moor laut Landkreis unter Kontrolle

Stand: 06.06.2023 22:12 Uhr

Der Wald- und Torfmoorbrand bei Göldenitz und Teschow südlich von Rostock ist nach Angaben des Landkreises am Dienstagabend unter Kontrolle gebracht worden. Am Dienstagvormittag waren nahe Dummerstorf Rauch und Flammen aus dem Boden gestiegen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, die Feuerwehr war mit Raupenfahrzeugen in Einsatz.