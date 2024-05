Brand auf Rügen: Selbstgebauter Akku verursacht Explosion von Solaranlage Stand: 21.05.2024 13:55 Uhr Eine Explosion und ein anschließendes Feuer haben in Garz auf Rügen gestern einen Schaden von rund 300.000 Euro verursacht. Die Ursache soll der selbstgebaute Akku einer Solaranlage sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Am Montag kam es in Garz auf Rügen zu einer Explosion auf einem privaten Grundstück. In einer Solaranlage, die den Brand verursacht haben soll, war offenbar ein selbst gebauter Akku eingesetzt worden. Laut dem Brandursachenermittler soll eine Mischung aus unsachgemäßem Umgang und einem technischen Defekt an den Solarpanelen zu der Explosion geführt haben. Das daraufhin ausgebrochene Feuer steckte erst das Dach des Gebäudes in Brand, die Flammen griffen dann auf eine Garage und eine Ferienwohnung über.

300.000 Euro Sachschaden aber keine Verletzten

Durch die Löscharbeiten der circa 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Garz, Groß Schoritz, Putbus, Bergen und Sehlen konnte ein weiteres Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Da sich ein Teil des Feuers aber in der Nähe eines aktiven Erdgasanschlusses befand, wurden während des Brandes vier umliegende Gebäude vorübergehend evakuiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen