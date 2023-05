Stand: 12.05.2023 10:29 Uhr Boizenburg: Zwei Männer nach Unfall schwer verletzt

Nahe Boizenburg sind bei einem Verkehrsunfall zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei sind die beiden Männer mit ihren Kleintransportern auf der B5 zusammengestoßen, nachdem einer der beiden aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten war. Einer der Fahrer wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde danach mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Auch der zweite Beteiligte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die B5 musste im Zuge der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme gesperrt werden.

