Stand: 14.11.2023 08:14 Uhr Blankensee: Bundespolizei stellt Schleuser

Die Bundespolizei hat am Montagabend in der Nähe des ehemaligen Grenzüberganges in Blankensee (Mecklenburgische Seenplatte) einen ukrainischen Schleuser auf frischer Tat erwischt. Er hatte neun Menschen in seinem Fahrzeug. Im Laderaum befanden sich eine Frau, zwei Mädchen und sechs Männer. Alle waren ungesichert und es gab zudem keine Sitze und Sicherheitsgurte. Bei der Kontrolle wies sich der 52-jährige Fahrer mit einem polnischen Aufenthaltstitel aus. Die vorgelegten Fahrzeugpapiere stimmten nicht mit dem Fahrzeug überein. Der Mann wird jetzt befragt. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann ob Haftbefehl beantragt wird. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei den Fahrzeuginsassen um afghanische Staatsangehörige. Gefunden wurden vier Pässe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.11.2023 | 08:30 Uhr