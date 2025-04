Biogasanlage in Retzin bei Löcknitz in Brand geraten Stand: 22.04.2025 16:11 Uhr Aus unbekannter Ursache ist am Dienstag in Retzin bei Löcknitz in der Trockenhalle einer Biosgasanlage ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schätzt den Schaden auf bis zu 500.000 Euro.

In Retzin bei Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat am Dienstag eine Biogasanlage gebrannt. Fahrzeuge und Einsatzkräfte von fünf freiwilligen Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten am Vormittag aus, um das Feuer zu bekämpfen. Nach mehreren Stunden hatten sie den Brand weitgehend unter Kontrolle.

Brandherd in der Trocknungsanlage vermutet

Zur Brandursache ist bisher lediglich bekannt, dass das Feuer vermutlich in der Halle der Trocknungsanlage ausgebrochen war. Dort werden nach der Gärung in der Biogasanlage die Substratreste erwärmt und getrocknet. Von einem der Trockner soll das Feuer auf die gesamte Halle übergegriffen haben. Die Kriminalpolizei wird unter anderem untersuchen, ob es einen technischen Defekt gab oder der Trockner falsch bedient wurde. Den durch das Feuer entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 300.000 bis 500.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt.

