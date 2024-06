Stand: 22.06.2024 18:33 Uhr Binz: Oldtimerfahrt von Zittau nach Rügen beendet

Eine der spektakulärsten Oldtimer-Rallyes in Deutschland ist in Binz auf Rügen zu Ende gegangen. Nach drei Tagen und rund 520 Kilometern auf Deutschlands längster Bundesstraße, der B96, erreichten die gut 260 historischen Fahrzeuge ihr Ziel. Nach Worten von Organisator David Priebs aus Eibau in Sachsen kamen alle Oldtimer an. Unterwegs habe es nur kleinere Probleme gegeben. Die Oldtimer-Fernfahrt gibt es seit 1989. Zunächst fand sie alle zehn Jahre statt, jetzt alle fünf Jahre.

