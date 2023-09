Stand: 22.09.2023 08:47 Uhr Binz: Gemeindevertretungs-Vorsitzender und Stellvertreter abgewählt

Am Donnerstagabend hat die Binzer Gemeindevertretung ihren Vorsitzenden, Mario Kurowski (Bürger für Binz), und dessen zweiten Stellvertreter, Siegfried Klein (AfD), abgewählt. Grund ist laut des Dringlichkeitsantrages zur Abwahl des CDU-Abgeordneten Andreas Hennig fehlendes Vertrauen. So würden Anträge der beiden jetzt abgewählten Vorsitzenden zeigen, dass es ihnen nicht mehr um das Wohl der Gemeinde gehe. Stattdessen würden sie nur Streit verursachen wollen. Bei den Anträgen ging es unter anderem um die Dienstwagennutzung des Bürgermeisters und um geschlechtergerechte Sprache. Ein Nachfolger ist am Abend nicht gewählt worden. Kurowski warf in der Sitzung die Frage auf, ob seine Abwahl eine Bedingung für die Vertragsverlängerung des Tourismusdirektors Kai Gardeja gewesen sei. Gardeja wies das zurück.

