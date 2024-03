Stand: 13.03.2024 19:33 Uhr Berlin: Schninkelpreis für Studierende der Hochschule Wismar

Der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg hat am Mittwoch den Schinkelpreis an sechs Studierende der Wismarer Hochschule verliehen. Sie bekommen ihn für ihre Ideen, Teile alter Berliner Brücken für Brücken-Neubauten zu verwenden. Das Team aus drei Architektur- und drei Bauingenieur-Studierenden hat in einer von insgesamt sechs Kategorien und auch den mit 3.000 Euro dotierten Gesamtpreis gewonnen. Der Schinkelpreis wird seit 1855 vergeben - jedes Jahr am Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel. Der Architekt hat bis 1841 unter anderem das Schauspielhaus am Gendarmenmarkt und das Alte Museum in Berlin sowie die Schinkelwache in Dresden entworfen.

