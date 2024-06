Stand: 03.06.2024 11:08 Uhr Bei Ludwigslust: Zusammenstoß mit einem Wolf auf der B5

Immer wieder geraten Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern unter die Räder. Nun gab es einen Unfall auf der B5 zwischen Groß Krams und Ludwigslust. Der Wolf sei am Sonntagvormittag nahe der Ortschaft Alt Krenzlin von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei informierte die sogenannte "Wolfshotline", deren Mitarbeiter das tote Tier abholten. Seit Beginn des Jahres wurden schon mehrere Wölfe überfahren. Anfang Mai war es auf einer Anschlussstelle der A20 zu einer Kollision gekommen.

