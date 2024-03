Stand: 19.03.2024 06:34 Uhr Bei Heringsdorf: Hoher Sachschaden nach Hausbrand

In Kachlin bei Heringsdorf ist ein Doppelhaus abgebrannt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Eigentümerin ihrer Haushälfte in der Nacht den Ofen anheizen, dabei kam ihr Glut entgegen und diese hat im Wohnzimmer ein Feuer entfacht. Die Flammen griffen dann auf das gesamte Gebäude über. Die Frau wurde mit einer Rauchgasvergiftung und leichten Verbrennungen am Kopf ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Sie konnten das Haus nicht mehr löschen.

