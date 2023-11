Stand: 13.11.2023 11:35 Uhr Bauarbeiten: Mehrere Sperrungen in MV

Die Zecheriner Brücke (Landkreis Vorpommern Greifswald) ist bis voraussichtlich Mittwoch nur halbseitig befahrbar. Nach Angaben des Straßenbauamtes Neustrelitz werden die Schranken auf der Brücke ausgetauscht. Für die Schifffahrt wird die Brücke nur Montag und Mittwoch jeweils um 12:45 Uhr geöffnet - dafür ist allerdings vorab eine Anmeldung nötig.

Außerdem wird die Strecke zwischen Rechlin Nord und Boeker Mühle (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) voll gesperrt. In drei Bauabschnitten wird dort für insgesamt 1,6 Millionen die Fahrbahn erneuerterneuert. Zwischen Niendorf und Zickhusen (Landkreis Nordwestmecklenburg) wir am Montag die B106 asphaltiert. Die Bauarbeiten werden laut Straßenbauamt bis Anfang Dezember dauern. Eine Umleitung führt ab Wismar über die B208 nach Mühlen Eischen. Und die A19 ist am Montag bis 17 Uhr in Höhe Laage Richtung Rostock gesperrt. Autofahrer werden über die B103 zum A20-Anschluss Dummerstorf umgeleitet.

