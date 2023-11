Stand: 11.11.2023 06:42 Uhr Basketball: Rostock Seawolves kassieren erste Heimpleite

Die Rostock Seawolves haben in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Mit 85:97 (50:53) unterlagen die Mecklenburger am Freitagabend dem Mitteldeutschen BC. Damit setzte es nach wettbewerbsübergreifend vier Heimsiegen in dieser Saison zum ersten Mal eine Niederlage in der Stadthalle. Dabei war Rostock gut in die Partie gekommen, geriet aber aufgrund einer schwachen Trefferquote ins Hintertreffen. Bester Seawolves-Werfer war Derrick Alston (21 Punkte). Ergebnisse und Tabelle Basketball-Bundesliga

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.11.2023 | 07:00 Uhr