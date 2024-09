Bahnstrecke Rostock-Hamburg: Nun auch Bauarbeiten auf Ausweichstrecke Stand: 23.09.2024 15:19 Uhr Auf der Bahnstrecke zwischen Rostock über Schwerin nach Hamburg fahren wegen einer Baustelle bereits Ersatzbusse. Nun wird auch die Ausweichstrecke über Lübeck eingeschränkt.

von Carolin Beyer

Von Montagabend (23. September) an kommt es zu Einschränkungen auf der Bahnlinie RE4, die normalerweise zwischen Bad Kleinen und Lübeck verkehrt. Ein Großteil der Züge fällt zwischen Grevesmühlen und Lübeck aus. Die Züge werden durch Busse ersetzt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund dafür ist die Erneuerung von rund 800 Metern Gleisstrecke. Die Baustelle zwischen Lübeck und Grevesmühlen wird laut Informationen der Deutschen Bahn am Mittwoch, dem 2. Oktober, gegen 16 Uhr wieder aufgehoben. Ab dann verkehren die Züge der Linie RE4 wieder gewohnt.

Ende der Baustellen in Sicht

Problematisch ist diese Baustelle zu diesem Zeitpunkt allerdings, weil die Strecke über Lübeck seit einigen Wochen von vielen Reisenden als Ausweichstrecke genutzt wird. Denn auch auf der schnellsten Strecke zwischen Rostock und Hamburg - über Schwerin und Hagenow - wird seit Mitte August in Hagenow-Land gebaut. Dort fahren ersatzweise Busse. Wer sie nicht nutzen möchte, konnte bisher über Lübeck ausweichen. Das geht jedoch in den nächsten zehn Tagen ebenfalls nur mit Ersatzbussen. Doch ein Ende der Bauarbeiten ist auch hier in Sicht. Ab Montag, dem 30. September, verkehren die Regionalbahnen zwischen Rostock über Schwerin nach Hamburg wieder wie gewohnt. Die Baustelle in Hagenow Land ist dann beendet.

