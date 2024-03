Bahn-Streik: Hier fallen Verbindungen in MV heute aus Stand: 12.03.2024 05:25 Uhr Wegen des Streiks der Zugführer steht heute erneut ein Großteil des Zugverkehrs in Mecklenburg-Vorpommern still. Der Ausstand im Personenverkehr hat um 2 Uhr begonnen und soll 24 Stunden dauern.

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL betrifft heute auch Bahnreisende in Mecklenburg-Vorpommern. Ähnlich wie bei vorangegangenen Streiks soll zwar ein Grundangebot der Verbindungen zur Verfügung stehen, auf mehreren Linien wird der Verkehr jedoch ersatzlos ausfallen. Nach aktuellem Strand gilt das für die Hälfte der RB- und RE-Züge.

Deutsche Bahn vor Gericht gescheitert

Die Deutsche Bahn hatte vergeblich versucht, den 24-stündigen Ausstand gerichtlich zu stoppen - die Bahn hält den Streik wegen der kurzen Vorlaufzeit für unverhältnismäßig. Das Arbeitsgericht in Frankfurt am Main lehnte jedoch am Montagabend eine einstweilige Verfügung der Bahn gegen den Streikaufruf ab.

Unregelmäßiger Zugverkehr

In Mecklenburg-Vorpommern sind unter anderem die Regionalbahn-Strecken 23, 24 und 25, die Linie RE4 von Lübeck über Neubrandenburg und Pasewalk nach Stettin oder Ueckermünde und die S-Bahn in Rostock von dem Streik betroffen. Auch die IC- und ICE-Züge in Mecklenburg-Vorpommern fallen größtenteils aus.

Aktueller Notfallplan auf Homepage der Bahn

Die Bahn hat angekündigt, die Informationen auf der Homepage laufend zu aktualisieren. Nicht bestreikt wird die Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG). Aber auch hier kann es aber zu Verspätungen kommen, da die ODEG die Infrastruktur der Bahn nutzt. Ohne Einschränkungen fährt nur die Mecklenburgische Bäderbahn auf der Strecke zwischen Bad Doberan und Kühlungsborn.

Das gilt für Reisende und ihre Bahn-Tickets

Alle Fahrgäste können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen oder aber ihre Reise im Rahmen einer Sonderkulanz vorverlegen. Voraussetzung ist, dass das Ticket bis einschließlich 10. März 2024 gekauft wurde und für eine Reise am 12. März 2024 gültig ist. Außerdem ist die Zugbindung aufgehoben. Reisende können mit ihrem Ticket also auch andere Strecken und Züge nutzen, wenn der Zielort mit dem auf dem Ticket übereinstimmt. Sitzplatzreservierungen können zudem kostenfrei storniert werden. Unter entsprechenden Voraussetzungen ist auch eine Erstattung des Ticketpreises möglich.

