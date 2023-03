Stand: 22.03.2023 06:37 Uhr Baabe: Polizei beschlagnahmt Cannabis-Pflanzen

In Baabe (Vorpommern-Rügen) haben Polizeibeamte bei einer Hausdurchsuchung 15 Cannabispflanzen entdeckt. Eigenen Angaben zufolge wurde der Polizei am Nachmittag bekannt, dass sich ein 25-Jähriger in einem psychischen Ausnahmezustand befände und gegen die Eingangstür seines Wohnhauses treten soll. Einsatzkräfte hätten den Mann kurz darauf in seinem Pkw in unmittelbarer Nähe des Hauses festgestellt und kontrolliert. Dabei soll der junge Mann angegeben haben, dass sich in seinem Haus eine Cannabisplantage befände. Bei der anschließenden Durchsuchung seien von den Beamten außer den Pflanzen auch eine geringe Menge getrockneter, cannabisähnlicher Substanz sichergestellt worden. Den 25-Jährigen erwarte nun ein Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Anbaus und Besitzes von Betäubungsmitteln.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 22.03.2023 | 09:35 Uhr