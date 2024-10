Usedomer Musikfestival: Intendant mit Saison zufrieden Stand: 13.10.2024 15:40 Uhr Mit 14.500 Besuchern bei der 31. Auflage des Usedomer Musikfestivals ist Intendant Thomas Hummel mehr als zufrieden. Er plant schon die nächste Auflage des Festivals im kommenden Jahr.

Jazz aus Polen erklang auf der Bühne der Usedomer Bäderbahn als Abschlusskonzert des Usedomer Musikfestivals. Drei Wochen lang stand die Musik des Nachbarlandes Polen im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe, die in diesem Jahr ihre 31. Auflage erlebte. Nach Angaben der Veranstalter kamen gut 14.500 Besucher zu den mehr als 25 Konzerten. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zum Vorjahr. Bereits 2023 hieß es, dass der Vor-Corona-Stand wieder erreicht sei. Während der Pandemie waren die Besucherzahlen auch bei diesem Festival eingebrochen. Später kehrte das Publikum zunächst zögerlich zurück.

Musik aus Schlesien bildete einen Schwerpunkt

Polen war in diesem Jahr schon zum dritten Mal das Gastland des Festivals. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei laut den Veranstaltern auf Musik aus Schlesien. Gespielt wurde dabei in Dorfkirchen, Hotels, Schlössen und Festsälen auf der Insel. Höhepunkte waren das Eröffnungskonzert mit dem polnischen Countertenor Jacub Jozef Orlinksi und das große Sinfoniekonzert in der Kraftwerkshalle in Peenemünde mit der NDR Elbphilharmonie und dem polnischen Starpianisten Rafal Blechacz.

Usedomer Musikpreis an polnische Pianistin

Das Festival macht sich seit seiner Gründung für Kulturkontakte im Ostseeraum und Osteuropa stark. "Parallel zur Fertigstellung des Tunnels in Swinemünde haben wir Brücken zwischen Polen und Deutschland durch die Musik geschlagen", sagt Intendant Thomas Hummel. Man sei weiter zusammengerückt. Die junge polnische Pianistin Joanna Aleksandra Sielicka erhielt den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Musikpreis der Oscar und Vera Ritter-Stiftung.

Im nächsten Jahr soll das Traditionsfestival vom 21. September bis 11. Oktober stattfinden. Das Gastland soll schon Anfang Dezember bekanntgegeben werden. Auch der NDR unterstützt das Usedomer Musikfestival.

Weitere Informationen 3 Min Usedomer Musikfestival: Großes Sinfoniekonzert in Peenemünde Das Konzert mit Rafał Blechacz und dem NDR Elbphilharmonie Orchester war der Höhepunkt des Festivals. 3 Min Usedomer Musikfestival feiert Polens Musiklegenden Das Konzert mit Rafał Blechacz und dem NDR Elbphilharmonie Orchester am Sonntag in Peenemünde war der Höhepunkt des Festivals. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 13.10.2024 | 15:00 Uhr