Tourismustage in Rostock zu Akzeptanz und Arbeitskräftemangel Stand: 16.11.2023 11:19 Uhr Unter dem Titel "Bereit zum Sprung in die neue Arbeitswelt?" tagen Vertreter aus der Tourismusbranche, Politik und Wirtschaft unter anderem zum Thema Arbeitskräftemangel. Auch die Tourismuspreise werden verliehen.

Im Mittelpunkt der Landestourismustage in Rostock steht aber auch die Frage, wie die Tourismuswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ihr Image bei den Einwohnern des Landes wieder verbessern kann. Erst vor Kurzem hatte eine Umfrage gezeigt, dass diese aus diversen Gründen eine sinkende Wertschätzung erfährt.

Übergabe eines Maßnahmenkataloges an Reinhard Meyer

Etwa 160.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben direkt oder indirekt von Tourismus. Trotz alledem sinkt die Wertschätzung für die Tourismusbranche bei den Einwohnern des Landes. Bei den Landestourismustagen will der Branchenverband deshalb Vorschläge unterbreiten, wie das Image der Tourismusbranche wieder verbessert werden kann. In einem Bürgerdialog seien zuvor Anregungen gesammelt worden, hieß es. Ein zehn Punkte umfassender Maßnahmenkatalog soll nun an Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) übergeben werden.

Weitere Informationen Talk im Funkhaus: Wohin geht die Reise für den Tourismus in MV? Vertreter der Branche haben im NDR Landesfunkhaus in Schwerin mit Politikern und Wissenschaftlern über die drängendsten Probleme diskutiert. mehr

Ziel der Forderungen ist es, nicht nur den Tourismus voranzubringen, sondern gleichzeitig auch die Lebensqualität der Bewohner Mecklenburg-Vorpommerns zu verbessern. Die Tourismusentwicklung soll für alle transparenter gemacht und Bürger sollen in die Mitgestaltung einbezogen werden. Mitarbeitern in Gastronomie, Hotellerie und in Freizeiteinrichtungen soll Arbeit mit fairen Bedingungen und Perspektiven geboten werden.

Auch Fachkräftemangel großes Thema auf Landestourismustagen

Der Fachkräftemangel bedroht die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern. Jedes zweite Tourismus-Unternehmen im Land leidet unter einem Mangel an Arbeitskräften, wie der Geschäftsführer des Tourismusverbands MV, Tobias Woitendorf, bereits im Frühjahr auf dem Tourismusgipfel in Berlin betonte. Drei Unternehmen aus MV werden auf den Tourismustagen deshalb Best Practices gegen den Arbeitskräftemangel vorstellen. Außerdem wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema "Von Funktionen zu Visionen: Wie die Haltung und Potenziale von Mitarbeiter*innen den Tourismus neu definieren" geben sowie ein Statement von Reinhard Meyer unter dem Titel "Arbeitskräfte für MV – Neue Wege braucht das Urlaubsland". Thorsten Nappe, Vorsitzender der Geschäftsführung Bundesagentur für Arbeit Stralsund, wird außerdem die Neuerungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 16.11.2023 | 09:00 Uhr