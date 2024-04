Apple und Google wieder mit Kamera-Autos in MV unterwegs Stand: 19.04.2024 11:37 Uhr Um ihre Kartendienste zu verbessern und weiterzuentwickeln, sind Apple und Google momentan mit speziellen Kamera-Autos in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.

Seit März kann man die Kamerafahrzeuge von Google und seit dem 18. April auch die Auto-Flotte von Apple wieder auf den Straßen des Landes entdecken. Mit ihren typischen Rundum-Kameras auf dem Dach werden Straßenaufzeichnungen für Googles "Street View" oder Apples "Look Around" gemacht. In Gebieten, die von Autos nicht befahren werden dürfen, setzt Apple zudem Mitarbeiter mit Kamera-Rucksäcken ein.

Kamera-Autos von Apple und Google auf den Straßen MVs

Die Kamera-Autos sind im ganzen Land unterwegs, die Fahrzeuge von Google noch bis November, die von Apple noch bis zum 15. August. Die aufgenommen Bilder zeigen Straßen, Autos, Häuser und auch Fußgänger. Während die einen sich darüber freuen, sich, ihr Auto oder ihr Haus auf den Karten zu entdecken, kritisieren Datenschützer, dass besonders Einbrecher durch die detaillierten Bilder der Häuser eine leichtere Arbeit hätten. Gesichter und Auto-Kennzeichen sollen allerdings vor jeder Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden, so die Unternehmen.

Widerspruch gegen Aufnahmen ohne Grund möglich

Wer nicht möchte, dass sein Haus, sein Auto oder man selbst zu erkennen ist, kann auf den entsprechenden Internetseiten von Apple und Google. Widerspruch einlegen. Das rät in den Fällen auch die Verbraucherzentrale.

Weitere Informationen Apple und Google mit Kamera-Autos in SH unterwegs Datenschützer kritisieren, dass Hauseingänge auf den Bildern zu erkennen sind. Das könne Einbrechern die Arbeit erleichtern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.04.2024 | 12:00 Uhr