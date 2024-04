Stand: 11.04.2024 12:51 Uhr Anklam: Betrunkener Autofahrer beschädigt mehrere Pkw

In Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) hat ein betrunkener Autofahrer mehrere parkende Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, soll der 35-jährige am Mittwochabend mit 1,8 Promille unterwegs gewesen sein und in der Pasewalker Straße in drei parkende Autos gefahren. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

