Stand: 28.05.2024 17:40 Uhr Angler entdecken Fischsterben auf der Elde

Im Schilfgürtel der Elde sind in der Nähe der Schleuse Neuburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zahlreiche verendete Fische entdeckt worden. Die Wasserschutzpolizei ermittelt bereits seit dem vergangenen Sonnabend wegen des Verdachts einer Gewässerverunreinigung. Das Umweltministerium in Schwerin vermutete unterdessen, dass der Starkregen der vergangenen Woche Nährstoffe in die Elde gespült hat. Das könnte zu einem Sauerstoffmangel und damit zum Tod der Fische geführt haben.

