"Alltagshelfer"-Förderprogramm in MV wird verlängert

Kitas in Mecklenburg-Vorpommern können weitere zwei Jahre sogenannte Alltagshelfer beschäftigen. Das Land verlängere sein Förderprogramm, teilte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) am Mittwoch mit. Mehr als 600 Kindertagesstätten könnten mit jeweils 6.500 Euro im Jahr gefördert werden. Dafür stünden rund vier Millionen Euro bereit. Das System der "Alltagshelfer" war während der Corona-Pandemie etabliert worden. Die Helfer unterstützen die Kitas zum Beispiel in der Küche, beim Tischdecken oder kümmern sich um die Desinfektion.

