Stand: 14.09.2023 16:49 Uhr "Aktenzeichen XY...ungelöst": Rund 50 Hinweise auf Mordfall

Nach dem ein ungeklärter Mordfall aus dem August 1986 am Mittwochabend Teil der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" gewesen ist, sind bei der Polizei dazu bisher rund 50 Hinweise eingegangen. Eine Polizeisprecherin sagte gegenüber dem NDR, dass das Ganze wie ein großes Puzzle sei, bei dem die Ermittler dem Täter nach 37 Jahren auf die Spur kommen wollen. Damals war eine 21-jährige nach einem Diskobesuch in Lubmin auf ihrem Heimweg getötet worden. Bei dem Mord an Ramona Müsebeck aus Spandowerhagen im August 1986 handelt es sich um den ältesten ungeklärten Mordfall im Kreis Vorpommern Greifswald.

