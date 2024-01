Stand: 17.01.2024 06:50 Uhr Ahrenshoop: Drei Pappeln aus dem Jahr 1943 gefällt

In Ahrenshoop sind die drei markanten Pappeln am Haus am Strand gefällt worden. Nach Angaben des Bürgermeisters Benjamin Heinke (CDU) waren die Bäume nicht mehr standsicher, das hatte ein Gutachter bestätigt. Alle notwendigen Genehmigungen hätten vorgelegen. Die Pappeln waren im Jahr 1943 gepflanzt worden und galten als Markenzeichen des Ostseebades. Heute sollen auch die Stämme abgenommen werden.

