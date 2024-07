Agrarökonom: MV braucht mehr Wertschöpfung in Ernährungsbranche Stand: 17.07.2024 15:10 Uhr Die Ernährungswirtschaft rückt heute in den Mittelpunkt des Jahresempfangs der IHK Rostock. Rund 380 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft werden dazu in der Störtebeker-Braumanufaktur in Stralsund erwartet.

von Martina Rathke

Die Ernährungsbranche ist eine wichtige wirtschaftliche Säule in Mecklenburg-Vorpommern. Als Flächenland habe der Nordosten ein enormes Agrarpotenzial und sei bei der Weizenproduktion sogar relevant für die globale Ernährungssicherheit, so der Agrarökonom Joachim von Braun. Allerdings finde die Wertschöpfung vorrangig außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern statt, weil Mühlen oder Molkereien fehlten. "Das Getreidekorn wird im Nordosten erzeugt, das Müsli oder Mehl aber in anderen Bundesländern produziert", so von Braun.

Von Braun: MV braucht starke Bioökonomie

Der Agrarökonom und Präsident der Päpstlichen Akademie der Wissenschaften wird als Festredner zum IHK-Empfang erwartet. Er plädiert dafür, in Mecklenburg-Vorpommern den Bereich der Bioökonomie zu stärken und besser zu vernetzen, damit die Wertschöpfung hier vor Ort passiert und Arbeitsplätze sichert. Als Positiv-Beispiel nannte er das Bündnis Plant³ um Anklam und Greifswald. Das Bündnis von 100 Partnern entwickelt Strategien zur hochwertigen Veredlung von pflanzlichen Rohstoffen zu Lebens- und Futtermitteln oder zu Baumaterialien.

Umsatz von 4,5 Milliarden Euro

Auch Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) wird zum IHK-Empfang erwartet. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums erwirtschaftete die Ernährungsbranche im vergangenen Jahr mit mehr als 14.400 Mitarbeitern einen Umsatz von 4,5 Milliarden Euro. Zu den bedeutendsten Produktionsbereichen gehören die Backwarenindustrie, die Fleischverarbeitung, die Milchverarbeitung, die Fischverarbeitung und die Getränkeherstellung. Der Anteil der Ernährungsindustrie am Gesamtumsatz des verarbeitenden Gewerbes beträgt rund 33 Prozent. Damit ist sie innerhalb des verarbeitenden Gewerbes gemessen sowohl an der Zahl der Beschäftigten als auch nach dem Umsatz der größte Industriezweig im MV.

