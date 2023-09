Stand: 15.09.2023 16:27 Uhr Afrikanische Schweinepest: Ludwigslust-Parchim bald ohne Sperrzonen

Die Sperrzonen gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest im Kreis Ludwigslust-Parchim sollen aufgehoben werden. Der zuständige EU Ausschuss hat dem Antrag des Landes heute zugestimmt. Seit einem Jahr habe es keine nachgewiesenen Fälle der Afrikanischen Schweinepest mehr gegeben, so der Landkreis. Die Seuchenlage sei stabil. Sobald der EU-Beschluss schriftlich vorliegt, kann mit der Aufhebung der Sperrzonen begonnen werden. Das soll nach Planungen des Landkreises am Montag soweit sein. Derzeit gelten noch auf rund 30.000 Hektar südlich der A24 strenge Vorgaben zur Jagd und Nutztierhaltung. Auch ein Schutzzaun wurde errichtet. Der soll dann am Montag abgebaut werden.

