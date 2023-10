Abrupter Druckverlust: Pipeline zwischen Finnland und Estland geschlossen Stand: 09.10.2023 17:16 Uhr Die Gaspipeline Balticconnector zwischen Finnland und Estland ist am Sonntagmorgen geschlossen worden. Grund ist ein unerwarteter Druckverlust in der unter der Ostsee verlaufenden Pipeline. Ein Leck wird vermutet.

Der finnische Netzbetreiber Gasgrid vermutet nach bisherigen Erkenntnissen ein Leck in der Pipeline. Sowohl auf finnischer als auch auf estnischer Seite sei der Druckverlust am Sonntagmorgen um zwei Uhr bemerkt worden. Alle Ventile der Pipeline Balticconnector seien inzwischen geschlossen, sodass kein Gas mehr ausströmen könne, hieß es.

Ausweichlösung: Schwimmende LNG-Terminals

Nun sollen Untersuchungen am Meeresboden, die erst in einigen Tagen starten können, den genauen Ort und den Umfang des Problems klären, wie Gasgrid am Montag in einer Mitteilung auf seiner Internetseite mitteilte. Aus Estland hieß es, die Behörden warteten auf eine Wetteränderung, um Tauchroboter in die Tiefe schicken zu können, wie das ARD-Studio Stockholm berichtet. Eine Reparatur könnte laut Gasgrid mehrere Monate dauern, falls sich der Verdacht eines Lecks bestätigen sollte. Die finnische Gasversorgung sei trotz des Vorfalls stabil. Unter anderem könne Finnland auf schwimmende LNG-Terminals zurückgreifen. Ob für den Vorfall an der Pipeline Balticconnector ein technischer Defekt, ein Unfall oder ein Anschlag die Ursache ist, muss erst noch ermittelt werden.

Anschläge auf Nord-Stream-Pipelines noch ungeklärt

Balticconnector verläuft durch den Golf von Finnland, einem Arm der Ostsee, zwischen Inkoo in Finnland und Paldiski in Estland und kann in beide Richtungen Gas transportieren. Vor der Abschaltung floss demnach Gas aus Finnland nach Estland. Die Pipeline wurde vor knapp vier Jahren in Betrieb genommen und soll helfen, die Gasversorgung der Region in den europäischen Markt zu integrieren. Vor gut einem Jahr waren drei Stränge der Nord-Stream-Pipelines 1 und 2 zwischen Russland und Mecklenburg-Vorpommern gesprengt worden. Wer für den Anschlag verantwortlich ist, wurde bislang nicht geklärt. Trotz vieler Theorien tappen die Ermittler weiterhin im Dunklen. Die Anschläge hatten die Themen kritische Infrastruktur und Energiesicherheit in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Kapazität von Balticconnector liegt deutlich unter jener der beiden Nord-Stream-Leitungen. Sie wird vom Betreiber mit rund 2,6 Milliarden Kubikmetern pro Jahr angegeben. Die Kapazität der beiden Nord-Stream-Pipelines wurde dagegen jeweils mit rund 55 Milliarden Kubikmetern pro Jahr angegeben.

Weitere Informationen Ein Jahr Nord-Stream-Anschläge: Eine Chronologie Vor genau einem Jahr beschädigten Explosionen die insgesamt vier Stränge der Nord-Stream-Pipelines 1 und 2. Trotz vieler Theorien tappen die Ermittler weiter im Dunklen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.10.2023 | 17:00 Uhr