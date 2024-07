Ab August: Öffentlicher Nahverkehr in Rostock wird teurer Stand: 22.07.2024 15:00 Uhr Wer in Rostock und Umgebung mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der muss ab dem 1. August tiefer in die Tasche greifen. Laut Verkehrsverbund Warnow sind die Teuerungen unumgänglich.

von Nora Reinhardt

Ab dem 1. August werden Fahrten mit dem öffentlichen Personennahverkehr in und um Rostock teurer. Die angekündigte Erhöhung der Ticketpreise betrifft alle Verkehrsunternehmen, die im Verbund sind: Rostocker Straßenbahngesellschaft, Deutsche Bahn, Rebus, die weiße Flotte und auch die ODEG. Demnach kostet eine Einzelfahrkarte in Rostock ab August drei Euro. Das sind 20 Cent mehr. Auch der Preis für die Tageskarte steigt: von 7,10 Euro auf 7,70 Euro. Wochenkarten kosten künftig 30 Euro.

Auch in Güstrow und Bützow wird es teurer

Auch in den Städten Güstrow und Bützow steigen die Preise – von zwei Euro, auf 2,20 Euro pro Einzelfahrt. Die Kosten für eine Monatskarte im Abo steigen um fünf Euro. Wer mit den neuen Preisen nicht einverstanden ist, kann seine Abo-Monatskarte kündigen - bei Preisänderungen greift bekanntlich das sogenannte Sonderkündigungsrecht.

Verkehrsverbund gibt steigende Kosten weiter

Laut Verkehrsverbund Warnow sind die Tarifanpassungen dringend nötig. "Die Personalkosten und auch die Energiekosten sind gestiegen – das betrifft vor allem den Strom und den Kraftstoff", so ein Sprecher des Verbundes. Die letzte Tarifanpassung gab es im April 2023. Folglich steigen die Tarife nun auch im Landkreis Rostock. Wer zum Beispiel drei Zonen fahren möchte, zahlt nicht mehr 4,80 Euro, sondern künftig 5,20 Euro. Auch der Preis für das "Krass-Freizeit-Ticket" für Schüler wird erhöht - von 24 auf 26 Euro. Für Schülerinnen und Schüler, die im Landkreis Rostock wohnen, ist vor diesem Hintergrund ab September das "Krass-Deutschland-Ticket" eine interessante Option. Es kostet nur 29 Euro - die Differenz zum "normalen" Deutschlandticket für 49 Euro übernimmt hier nämlich der Landkreis.

Tickets in Rostock landesweit am teuersten

Mit drei Euro für eine Tageskarte ist die Stadt Rostock weiterhin Fahrpreis-Spitzenreiter in Mecklenburg-Vorpommern. Zum Vergleich: In den Städten Schwerin und Stralsund kostet eine Einzelfahrt 2,50 Euro, in Greifswald sogar nur 2,30 Euro. Mit drei Euro nähert sich Rostock langsam dem Preis von Berlin. In der Bundeshauptstadt kostet eine Einzelfahrt aktuell 3,50 Euro.

Molli ist die große Ausnahme

Doch nicht bei allen Mitgliedern des Verkehrsverbundes wird es teurer. Die Preise bei der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli, die zwischen Bad Doberan und Heiligendamm fährt, bleiben gleich, bestätigte eine Molli-Sprecherin.

Fahrkarten zum alten Preis im September noch gültig

Wer noch Fahrkarten zum alten Preis zuhause hat, kann diese noch bis Ende September nutzen. Ab Oktober sind die alten Tickets nicht mehr gültig und können im Kundenzentrum gegen neue Tickets eingetauscht werden.

