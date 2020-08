Stand: 10.08.2020 11:06 Uhr - NDR 1 Radio MV

AIDA plant Neustart ab September - ohne Rostock

Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises muss ihren Saisonstart ein weiteres Mal verschieben. Wie das Rostocker Unternehmen bekannt gegeben hat, soll es nun Anfang September losgehen.

Kurzreise nach Skandinavien zum Auftakt

Da die Genehmigung aus Italien fehlte, unter dessen Flagge die AIDA-Schiffe fahren, waren zunächst die Abfahrten in der ersten Augusthälfte gestrichen worden. Nun hat Italien dem Neustartkonzept zugestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Demnach soll als erstes Schiff am 6. September in Kiel die "AIDAblu" zu einer Kurzreise Richtung Norwegen und Dänemark ablegen. Von Warnemünde aus gibt es zunächst keine Mini-Kreuzfahrten.

Weitere Informationen NDR Info Corona-Ticker: Schulstart in SH - Prien mahnt zur Vorsicht NDR Info Zum Schulstart in SH hat Ministerin Prien an die Vernunft aller Beteiligten appelliert. Eine Maskenpflicht sei noch nicht vom Tisch. Und: AIDA Cruises verschiebt erneut den Neustart. Corona-News im Ticker. mehr

Kreuzfahrten größtenteils ausgesetzt

Weitere siebentägige Reisen seien von Hamburg aus mit der "AIDAperla" vom 12. September an zu den norwegischen Fjorden geplant. Mit Ausnahme dieser Fahrten müsse die Reederei auf Grund der aktuellen Pandemielage die seit Mitte März dauernde Unterbrechung der Kreuzfahrtsaison bis zum 30. September 2020 verlängern, hieß es weiter.

Zwölf Infektionen bei Besatzungsmitgliedern

Ursprünglich sollten Kurzreisen ohne Landgang bereits am 5. August in Hamburg starten, später sollten Rostock und Kiel dazukommen. Für den geplanten Neustart hatte Aida am 22. Juli mit drei Flugzeugen 750 Besatzungsmitglieder aus Asien eingeflogen. Mehrfache Corona-Tests nach der Landung ergaben inzwischen zwölf Infizierte, die in der Folge isoliert wurden.

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.08.2020 | 11:00 Uhr