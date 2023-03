Stand: 24.03.2023 18:51 Uhr A20: Unfall mit fünf Fahrzeugen - sechs Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der A20 südlich von Rostock sind sechs Personen - darunter zwei Kinder - verletzt worden. Laut Polizei fuhr an einem Stauende in Höhe Warnowtalbrücke ein Auto auf ein bereits stehendes auf. In Folge des Zusammenstoßes wurden drei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben. Sieben Fahrzeuginsassen - darunter die ein und vier Jahre alten Kinder - wurden zunächst in Rostocker Kliniken gebracht. Sie trugen aber nur leichte Verletzungen davon. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Stralsund mehr als drei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 72.000 Euro. Gegen den 20-jährigen Unfallverursacher wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 25.03.2023 | 06:00 Uhr