A20 Richtung Lübeck: Sperrung wegen umgekippten LKW aufgehoben

Nachdem die A20 am Montag von der Nacht an zwischen den Anschlussstellen Anklam und Jarmen (Vorpommern-Greifswald) in Richtung Lübeck gesperrt worden war, konnte die Sperrung am Nachmittag aufgehoben werden. Ein LKW war dort auf die Fahrbahn gekippt. Die Polizei geht davon aus, dass ein "Sekundenschlaf" des 61 Jahre alte Fahrers die Ursache für den Unfall war. Für die Bergung musste der Laster zunächst entladen werden. Zudem sei die Feuerwehr damit beschäftigt gewesen, austretenden Diesel zu binden und abzupumpen. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

