A20: Motorhaube entriegelt bei Tempo 180

In der Nacht zum Freitag ist einem 36-jährigen Autofahrer auf der A20 bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) seine Motorhaube hochgeklappt und in die Windschutzscheibe gekracht. Wie die Polizei in Güstrow am Freitag mitteilte, konnte der 36-jährige Fahrer des betroffenen Autos sein Fahrzeug aber noch kontrolliert auf dem Standstreifen anhalten. Die Motorhaube krachte demnach in die Frontscheibe, wobei zwei der vier Insassen des Autos durch Glassplitter leicht im Gesicht verletzt wurden. Der Fahrer gab laut Polizei an, dass die Motorhaube während der Fahrt mit etwa 180 Stundenkilometern entriegelte und in die Windschutzscheibe schlug. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro.

