66-Jähriger nach Badeunfall in Useriner See gestorben

Stand: 26.05.2023 05:19 Uhr

Rettungskräfte versuchten am Donnerstagabend, einen Mann nach einem Badeunfall im Useriner See in der Mecklenburgischen Seenplatte zu retten. Trotz langer Reanimationsmaßnahmen verstarb der 66-jährige Urlauber.