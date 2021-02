Regina Methler

Ob Sonnensysteme oder Bakterien, menschliche Vorfahren oder Mobilität der Zukunft: täglich erreichen uns hunderte Meldungen aus der Wissenschaft. Regina Methler hat es sich zur Aufgabe gemacht, schwerverdauliche Wissenschaftskost verständlich, spannend und interessant darzubieten.

Sie hat in Hamburg und London Anglistik, Germanistik und Geschichte studiert und schon während des Studiums bei einem Hamburger Privatradio gearbeitet. Nach dem Magister-Examen ging sie zunächst für zwei Jahre in die Aktuell-Redaktion von NDR 1 Radio MV nach Schwerin, seit 1995 ist sie als Moderatorin und Redakteurin bei NDR Info in Hamburg.

Seit September 2008 arbeitet sie auch in der Logo-Redaktion von NDR Info. Stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer stellt sie Fragen an Wissenschaftler und andere Experten. Und natürlich lernt auch sie immer Neues dazu: dass Spinnenfäden Nerven heilen können, wie Pflanzen kommunizieren und warum Gähnen glücklich macht.