ARD-Hörfunkstudio Tokio

Der Korrespondent berichtet über Ostasien, vor allem Japan, Südkorea, Nordkorea, Taiwan, Mikronesien, Philippinen und Südpazifik

Thorsten Iffland (NDR)

Thorsten Iffland geboren in Solingen, studierte Sportwissenschaften mit Schwerpunkt Medien/Kommunikation an der Deutschen Sporthochschule in Köln.

Nach einem NDR-Volontariat war er zunächst Live-Kommentator und Sport-Moderator und berichtete u. a. von den Olympischen Winterspielen in Südkorea (2018) und China (2022). Er ist zudem Moderator für NDR Info und die ARD Infonacht.

Iffland hat bereits mehrfach als Vertretungs-Korrespondent in Tokio gearbeitet, unter anderem berichtete er anlässlich der Olympischen Spiele 2021 mehrere Monate aus Japan.