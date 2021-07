Marika Williams

Marika Williams wurde 1991 in Ghana geboren, aber schon seit ihrem zweiten Lebensjahr ist Hamburg ihre Heimat. Nach dem Studium für Schauspiel und Moderation ging sie für journalistische Praktika in Fernsehredaktionen und stand für einige Web- und TV-Formate auch vor der Kamera. Erste Erfahrung am Hörfunkmikrofon sammelte sie dann bei Radio Hamburg und in der Morningshow von Hamburg Zwei. Bis 2021 absolvierte sie ein Programmvolontariat im NDR. Seitdem gehört sie zum Team des NDR Info Podcasts Familientreffen und zu den Moderator*innen der Redezeit bei NDR Info.