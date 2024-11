Stand: 10.04.2022 20:38 Uhr Janet Lindemann

Janet ist als Reporterin für die Kindernachrichten unterwegs. Sie isst richtig gern Suppen und möchte später gern mal lange mit einem Segelboot unterwegs sein und fremde Länder kennenlernen. - außerdem mag Janet gern Bücher über starke Frauen und sie kann richtig gut andere Menschen zum Lachen bringen!

Janet sagt über sich:

Jetzt bin ich: Reporterin für die Kindernachrichten, bereite aber auch Sendungen für Mikado am Morgen vor, am liebsten über alles, was mit Wasser zu tun hat.

Das Beste an meinem Job: Dass ich immer unterwegs sein darf, neue Menschen kennenlerne und ihre Geschichten aufschreiben darf.

Mein Lieblingsessen sind: Suppen. Ich liebe Suppen, besonders an kalten Tagen. Die kann ich auch besonders gut selbst zubereiten. Mein Lieblingsrezept: Man nehme, was man hat.

Mein Lieblingstier: Katzen, Hunde und Springspinnen. Springspinnen haben zwei riesige neugierige Augen und dann noch sechs weitere Augen für die Rundumsicht.

Ich ekele mich vor: Ich habe richtig Angst vor Verletzungen. Ich kann überhaupt kein Blut sehen und habe Angst vor Spritzen. Einmal hat sich meine älteste Tochter in den Finger geschnitten. Das hat vielleicht geblutet. Ich musste mich sofort auf die Couch legen und mein Puls war kaum noch fühlbar. Den Finger hat dann die jüngere Schwester verbunden.

Hobbys: Geschichten schreiben, segeln, wandern. Ich bin unglaublich gerne in der Natur unterwegs.

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Ganz lange mit dem Segelboot unterwegs sein und fremde Länder kennenlernen.

Meine Lieblingsmusik: Ich liebe handgemachte Gitarrenmusik, Rock, Metal, Klassik. Dann tobe ich abends schon mal mit beiden Söhnen durch das Wohnzimmer und das Sofa wird zum Trampolin. Zum Glück haben wir unter uns keine Nachbarn, sondern ein Ladengeschäft, das um 18 Uhr schließt.

Mein Lieblingsbuch: Sooo viele. Ich liebe Bücher. Am liebsten lese ich Biografien über starke Frauen oder Bücher, die mit der Geschichte von Mecklenburg-Vorpommern zu tun haben.

Mein liebstes Schulfach war: Kunst und Gestaltung. Leider stand das Fach viel zu selten auf dem Stundenplan.

In der Schule mochte ich gar nicht: Laufen. Ich war so peinlich langsam.

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: Auf Inseln. Ich liebe Inseln. Einmal habe ich ganz spontan meinen Wanderrucksack gepackt und bin alleine nach Neuseeland geflogen. Da war ich aber schon 27. Als ich auf der Nordinsel angekommen bin, wusste ich nicht, wo ich übernachten kann. Doch ich habe mich ganz schnell zurechtgefunden, bin mit Delfinen geschwommen, habe einen Vulkan bestiegen, bin mit dem Boot durch eine Glühwürmchenhöhle gefahren. Das müsst ihr unbedingt mal machen, wenn ihr älter seid: Einfach losfahren!

Ein perfekter Tag sieht für mich so aus: Ausschlafen, mit meinen Liebsten kuscheln, spät frühstücken, spazieren gehen, den Gedanken nachhängen, Geschichten schreiben, kleine Hörspiele produzieren, einen Kaffee in der Sonne trinken, am Meer oder im Wald spazieren gehen, mit der Familie abends zusammen essen und über den Tag reden, mit Freunden am Hafen sitzen oder einen Film im Bett anschauen und einschlafen.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden in: ... einem Erlebnisbad. Dann würde ich schwimmen, mich in den Whirlpool legen oder an die Bar setzen und Pommes essen.

Mein Traumzimmer hätte: … viele Fenster mit Blick ins Grüne, einen Schreibtisch am Fenster, viele Bücherregale und ein großes Bett mit vielen Kissen.

Richtig wütend werde ich: ... wenn schwächere Menschen geärgert werden, kleine oder große, oder wenn jemand absichtlich Müll in die Natur wirft.

Mein Lieblingskostüm aller Zeiten: Ich mag historische Kostüme, Hauptsache ganz lang und aus seidigem Stoff. Und dazu eine schöne Hochsteckfrisur.

Meine Eltern wollten immer: ... dass ich mein Zimmer aufräume. Als ich Kind war, habe ich es nie verstanden, weil ich immer alles wiedergefunden habe. Heute kann ich sie verstehen.

Richtig Ärger gab es zu Hause: ... ich meine Eltern genervt habe, weil mir langweilig war. Ich wollte ständig was erleben und meine Eltern hatten gar nicht so viel Zeit, weil sie sehr viel gearbeitet haben.

Später mal will ich unbedingt: In einem Bauernhaus mit großem Obstgarten wohnen, in einem kleinen Holzhaus oder in einem Zirkuswagen. Hauptsache mit vielen Bäumen ringsherum.

Richtig gut kann ich: Andere Menschen zum Lachen bringen.

Niemals würde ich: Mit irgendjemanden tauschen. Ich lebe meinen Traum.