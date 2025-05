Aniko Schusterius

Aniko isst am liebsten Pasta und wollte früher unbedingt mal Musical-Darstellerin werden, ihr Lieblingstier ist ihr Kater Frederik. In ihrer Freizeit rätselt Aniko gern in Escape-Räumen!

Das wollte ich werden, als ich 10 war: Musicaldarstellerin, ich habe sogar jahrelang Schauspiel-, Tanz- und Gesangsunterricht genommen.

Jetzt bin ich: Journalistin und Moderatorin, und singe nur noch privat. Vor allem bei langen Autofahrten oder unter der Dusche.

Lieblingsessen: Pasta-Gerichte aller Art, am besten mit ganz viel Käse

Essen, das ich gar nicht mag: Auberginen und Zucchinis - was hat sich die Natur dabei gedacht?

Lieblingstier: Mein Kater Frederik, am liebsten liegt er den ganzen Tag auf der Couch rum und lässt sich unterm Kien kraulen.

Lieblingsmusik: Ich höre viel Popmusik und Deutschrap. Mein "Guilty Pleasure" ist allerdings Musiktheater, am liebsten Musicals oder Operetten.

Hobbys: Rätseln in Escape-Räumen, Theater- und Konzertbesuche

Das würde ich unbedingt gern mal machen: Gebärdensprache lernen!

Mein liebstes Schulfach war: Deutsch, besonders wenn wir über mehrere Wochen gemeinsam ein Buch gelesen haben!

In der Schule mochte ich gar nicht: Die Schulklos. Die waren immer ganz schlimm dreckig ... Bäh!

Im Urlaub fahre ich am liebsten nach: In die Niederlande, um dort ganz viel Hagelslag und Stroopwafels zu essen.

Ich würde gern mal über Nacht eingeschlossen werden: ... in einem Tierheim und dort mit all den Katzen und Hunden kuscheln. Mein Kater Frederik ist übrigens auch aus dem Tierheim. Adopt, don’t shop!

Mein Traumzimmer hätte: Eine kuschlige Leseecke und riesengroße Fenster mit Blick auf einen Strand. Zugang hätte man nur über eine Geheimtür getarnt als Bücherregal.

Richtig wütend werde ich, wenn ich: ... wieder aus Versehen in eine meiner vielen Kakteen gefasst habe - das passiert mir ständig beim Gießen. Ansonsten ist der Kaktus die beste Pflanze!

Was ich gar nicht kann: Mir Namen gut merken - wenn ihr mal bei mir im Studio zu Gast seid und ich euch falsch anspreche, es liegt nicht an euch!! Es liegt an meinem schlechten Kurzzeitgedächtnis.